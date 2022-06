Qualche giorno addietro sono state bruciate, le autovetture in dotazione alla sua famiglia, in una traversa del Corso Francesco Sofia Alessio, ad Enrico Madonna, dipendente dell’Enel, gran persona perbene, considerato nella città un galantuomo. Adesso ci chiediamo perché la criminalità organizzata o balordi sono arrivati a cosi tanto? Le forze delle ordine devono i individuare nel breve giro gli autori del gravissimo gesto per rassicurare una intera popolazione scossa dall’incendio delle 2 auto al dipendente dell’Enel