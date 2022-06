Anche quest’anno all’I.C. Monteleone-Pascoli si tirano le somme per l’immenso lavoro svolto dalle docenti, e come uno splendido direttore d’orchestra dalla dirigente dott.ssa Maria Concetta Muscolino. In questa realtà il progetto “Frutta e Verdura nelle scuole” ha trovato la giusta conclusione, dopo un anno ancora di alti e bassi per gli strascichi della pandemia.

Tale progetto è diventato quasi una “tradizione” per il nostro istituto, coinvolgendo tutte le classi della scuola primaria trovando negli alunni curiosi e aperti al cambiamento, la novità di una merenda diversa all’insegna di consumare più frutta e verdura di stagione a km zero. Anche i genitori hanno apprezzato l’iniziativa cercando di variare anche loro l’alimentazione dei piccoli.

A questo scopo, l’obiettivo del programma è quello di:

– divulgare il valore e il significato della stagionalità dei prodotti;

– promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare;

– diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica;

– sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

Questo progetto, insieme alle altre iniziative hanno segnato la conclusione dell’anno scolastico con una kermesse tenuta insieme da un invisibile fil rouge che contraddistingue il nostro Istituto Comprensivo nella didattica e nell’inclusività.

“Le radici dell’educazione sono amare, ma il frutto è dolce”

Aristotele