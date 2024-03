Di Luigi Longo

2945 accessi in un anno, numeri sui quali dobbiamo riflettere come indicatore di buona sanità. Il consultorio familiare con a capo la ginecologa dirigente medico la dott. Maria Teresa Zampogna con la collaborazione dell’ostetrica Teresa Sisinni, l’assistente sociale Carmela Pellegrino e la dott.ssa Maria Teresa Calarco, psicologa specialista ambulatoriale, è diventato un centro d’eccellenza riconosciuto da tutti con il consenso delle donne che frequentano il consultorio.

Mentre si preparano alla festa della donna…Taurianova ogni giorno apre le porte del consultorio per assistere le donne di tutto il mondo.

Permanente la campagna di sensibilizzazione, “Osteoporosi conoscerla per evitarla”, dedicata alla Moc.

Un successo reso possibile grazie al coordinatore dei Consultori familiari dottor Antonio Alvaro e la direttrice generale dell’Asp dott.ssa Di Furia, particolarmente sensibili e attenti alle esigenze del nostro territorio e in particolare ai consultori familiari che hanno messo a disposizione il densitometro ad ultrasuoni in dotazione al consultorio di Taurianova.

Ad accogliere, il direttore di Approdo Calabria per parlare del loro lavoro, la dottoressa Maria Teresa Zampogna, ginecologa dirigente medico presso il consultorio.

“L’osteoporosi, ci spiega, è una patologia molto diffusa nella popolazione che ha una rilevanza sociale in quanto decorre in maniera subdola e silente dando segno di sé, quando è già in stato avanzato”, la dott.ssa Zampogna parla dei fattori di rischio che sono l’età, il sesso, la genetica e la razza bianca ed asiatica presenza di patologie autoimmuni, tiroidee e renali. Si manifesta di solito con fratture che si verificano anche per minimi traumi. E inoltre tra i fattori di rischio rientra anche un’alta percentuale delle donne in menopausa.

“Come consultorio, grazie all’equipe impegnata ci prendiamo cura delle donne nelle varie fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa” e inoltre continua la dott.ssa Zampogna, puntualizzando come condizione fondamentale la prevenzione che si basa su “sano stile di vita e una corretta alimentazione”.

Per avere consapevolezza del problema basta fare un semplice esame il quale è “veloce e indolore” e che viene effettuato gratuitamente nei consultori. E con tutti questi fattori sarà possibile evitare una cattiva qualità di vita ed essere in buona salute.