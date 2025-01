Anno nuovo, arredo come sempre rinnovato nei plessi scolastici cittadini grazie all’intervento del Comune i cui operai in questi giorni hanno curato il trasporto, il montaggio e l’installazione del mobilio messo a disposizione dall’ente. Per il 4° anno consecutivo, quindi, ha dato un ottimo esito l’investimento di risorse del bilancio comunale pari a 20.000 euro destinato alle scuole di ogni ordine e grado della città rispondendo favorevolmente alle richieste che erano pervenute dalla dirigenza dell’Istituto comprensivo Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli.

La spesa ordinata dall’amministrazione guidata dal sindaco Roy Biasi, su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione Angela Crea, si è concentrata soprattutto per favorire gli ambienti scolastici utilizzati dai più piccoli, posizionando nei locali dei vari plessi cittadini un tipo di arredo colorato che ravviva anche la permanenza dei bimbi.

Sedie, cattedre, tavoli, armadi che hanno reso ancora più accoglienti, sicuri e funzionali le scuole. «E’ importante – commenta l’assessore Crea – che mentre sono aperti due cantieri per realizzare in città altrettante scuole, quelle già esistenti ricevano tutta l’attenzione possibile in modo che la comunità scolastica e le famiglie possano essere certi che prosegue senza sosta il miglioramento in atto che abbiamo intrapreso sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo. Il nuovo arredo, arrivato per il 4° anno consecutivo come una sorta di virtuoso riscontro che i ragazzi hanno registrato dopo la pausa delle festività natalizie, conferma l’alto grado di collaborazione tra l’ente, i nostri uffici che ringrazio e le scuole cittadine, lavoro comune nella stessa direzione che ci consente di imprimere nella mente degli alunni quella serenità che è dovuta allo stare ulteriormente a contatto con il bello e in sicurezza».