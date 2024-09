Grandissima partecipazione ieri sera alla presentazione del libro “ LA DESTRA VERSO IL FUTURO” di Pinuccio Tatarella. Evento fortemente voluto ed organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Taurianova che ha accolto nella splendida cornice di Piazza Mercato, un pubblico dalle grandi occasioni. Ha aperto i lavori il Commissario cittadino del Partito, nonché Capogruppo in Consiglio comunale Dott. Filippo Lazzaro, che dopo i saluti iniziali ha voluto ringraziare, anche a nome dei componenti del Circolo di Taurianova , i tantissimi colleghi e dirigenti di Partito che da ogni parte della provincia, nonostante il caldo afoso registrato e tipico delle giornate estive, hanno voluto essere presenti . A seguire il Consigliere Prof. Daniele Prestileo, Dirigente provinciale del Partito di Fratelli d’Italia ,che ha espresso le sue considerazioni sul libro complimentandosi con l’autore . Di elevato spessore politico anche l’intervento dell’Avv. Titta Valensise ,storica figura della Destra reggina. E’ intervenuto successivamente il Presidente provinciale Bruno Squillaci che ha portato i saluti del Partito ed ha consegnato all’autore del libro una pergamena in ricordo di Pinuccio Tatarella e di ringraziamento alla Fondazione e per l’opera meritoria che svolge quotidianamente. Ultimo ad intervenire, ovviamente non importanza, è stato l’autore del libro e cioè avv. Fabrizio Tatarella. Ha illustrato i contenuti del libro ma ciò che ha impressionato di più è stata la capacità di trasmissione della visione politica futuristica del Grande Pinuccio Tatarella, vero “Padre” della destra moderna.



Prima della conclusione dei lavori ci sono stati i saluti dell’ On. Wanda Ferro , che per impegni istituzionali era fuori regione ma con messaggio audio ha voluto ringraziare il Circolo per l’vento culturale e dare i saluti a Fabrizio Tatarella e a tutti i presenti. Subito dopo è intervenuto il Sindaco di Taurianova, Roy Biasi che ha inteso congratularsi per l’vento ed ha portato i saluti della Città. Anche la Dott.ssa Ersilia Cedro ,Presidente di Fratelli d’Italia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha voluto porgere i saluti a nome del Coordinamento della Città di Reggio Calabria. Da registrare inoltre un’ importante presenza di Amministratori locali.