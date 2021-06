In un anno che ha visto l’alternanza tra apertura e chiusura delle scuole, gli alunni del Plesso San Martino dell’Istituto Comprensivo” Alessio Contestabile” di Taurianova, guidato dal Dirigente Prof. Giuseppe Gelardi, consapevoli dell’importanza del vivere le esperienze e le relazioni coi compagni in un’età così formativa come quella dell’adolescenza, sono riusciti comuque a tirare fuori il meglio di sé impegnandosi nei progetti promossi e coordinati dalla responsabile del Plesso la prof.ssa Rosa Minniti e portati avanti dai docenti.

In occasione dei settecento anni della morte del “Divin Poeta”, il Plesso San Martino, per celebrare il “Dantedì”, ha messo in scena una recita del “Canto V dell’Inferno” dantesco.

Gli studenti hanno interpretato in modo esemplare l’amore “eterno” di Paolo e Francesca riuscendo a coinvolgere ed emozionare quanti li hanno ascoltati: in una cornice fatta dai lavori a tema realizzati dagli stessi, si è vissuto un momento molto intenso e sentito che li ha avvicinati alla conoscenza e all’apprezzamento del padre della lingua della letteratura italiana.

Particolare attenzione è stata data anche all’educazione ambientale. I ragazzi si sono dedicati alla coltivazione delle piante e alla cura di un piccolo orto che ha permesso loro di” imparare facendo”. Con grande passione si sono presi cura delle loro piantine, hanno accresciuto i loro saperi e hanno aspettato il tanto atteso raccolto.

Non meno interessante la partecipazione al concorso ”Insieme per l’ambiente” promosso dal “Rotary Club” di Palmi, finalizzato all’educazione ambientale e all’importanza del riciclo. Qui gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di piccoli lavori dando nuova vita a materiali che, smalititi in modo non appropriato, risulterebbero inquinanti e quindi nocivi per il nostro pianeta.

Merita di essere menzionata la recita dell’”Infinito” di Leopardi curata dalla classe terza. Le meravigliose immagini che fotografano un bellissimo scorcio dell’esterno dei locali scolastici del Plesso San Martino fanno da mirabile sfondo alle voci degli allievi che, recitando l’”Infinito”, hanno reso un grande tributo ad uno dei più grandi autori della letteratura italiana.

Menzioniamo infine la rappresentazione dell’Amleto di Shakespeare della classe terza e il progetto “Emozioniamoci” della classe 2H..

L’obiettivo prefissato per questo anno così particolare è stato quello di far comprendere ai ragazzi che nella vita arrivano anche i momenti difficili, ma che questi non devono essere di impedimento al proprio percorso di crescita. Le difficoltà si possono superare insieme, trovando le soluzioni più idonee affinché nulla di questo tempo prezioso di formazione vada sprecato.