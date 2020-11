Il sindaco Roy Biasi in un video social è intervenuto nuovamente, l’ennesimo, per comunicare la decisione della chiusura delle scuole di cui oggi ha emesso un’ordinanza di chiusura per quelle scuole che, secondo l’ultimo Dpcm prevedevano la presenza in classe, ovvero le scuole dell’infanzia, le primarie e le prime medie.

Lo stesso ha dichiarato che prima di emettere l’ordinanza ha voluto confrontarsi sia con i cittadini, i dirigenti scolastici e, ovviamente con il presidente ff della giunta regionale Nino Spirlì. E “pacato” e anche “equilibrato”, ha deciso la chiusura delle scuole, vista anche l’opinione nel social dove lo stesso aveva chiesto un parere, per la maggior parte univoco sulla loro chiusura. Tra l’altro anche contestato stamani dalla coalizione “Taurianova Futura” in una nota stampa per il metodo utilizzato.

Le scuole resteranno chiuse fino al 14 novembre p.v. in attesa poi di valutare la condizione epidemiologica dei contagi in città.

Inoltre ha dato gli ultimi aggiornamenti dell’emergenza Covid con i nuovi positivi in città, comunicando i dati e sono, 114 in totale “di cui 79 Taurianova centro e contrade e 35 nelle frazioni di Amato e San Martino”. Facendo la somma, stavolta i conti tornano, 79 + 35 fa 114! Ovviamente, come l’altra volta, “è tutto sotto controllo”.

Il sindaco chiude il suo intervento ribadendo che l’opinione dei cittadini diventi “un’abitudine” in quanto “il cittadino deve rimanere al centro del nostro progetto”. Alla prossima volta nei prossimi giorni.

(GiLar)