Finiti i bagordi estivi con la serata finale dei “Ricchi e Poveri” e le performance in perizoma di alcune gentili ragazze durante il motoraduno in Piazza Italia, al Centro in una “Città d’Arte”, per la gioia dei tanti osservatori di tutte le età, deliziandosi la vista. D’altronde anche questa è cultura, ne sarebbe uscito contento anche il Vate (inteso come Gabriele D’Annunzio, non sia mai, con tutta questa “cultura” si pensi ad altro).

Ma poi alla fine quello che rimane sono le piccole cose, i problemi quotidiani, l’acqua ancora non potabile, la stessa condizione di carenza idrica durante l’estate, risolta come ci hanno fatto sapere da dall’Amministrazione con il funzionamento di uno dei due pozzi i quali immetteranno l’acqua nella condotta idrica della città.

Ma rimangono anche i “Lordazzi”, ovvero quei delinquenti che sono colpevoli a questo punto, senza nemmeno saperlo, visto che da molti anni stiamo combattendo questa battaglia contro i mulini a vento e finora stiamo perdendo con una sconfitta sonora e vergognosa.

Abbiamo fatto una passeggiata (anche dietro a qualche segnalazione pervenuta), sulla strada che collega la periferia della città con Contrada Razzà dove si nota un indiscriminato e vergognoso abbandono dei rifiuti e che noi non ce la sentiamo nemmeno di commentare in quanto le parole non saranno simmetriche alla calma, e la cosa che più ci ha colpito è che nel ciglio stradale ci sono cumuli di residui di immondizia in quanto continuamente gli operai Avr puliscono quello scempio fatto da questi delinquenti senza onore né gloria, ma degni di ogni disprezzo umano perché il sentimento della vergogna a loro è sconosciuto. E per non parlare di altrettanti criminali senza ritegno che si partono da un paese all’altro per sporcare altre realtà urbane. Gentaglia e che magari indossa il vestito nuovo su un’anima in netta putrefazione morale.

Come scrisse un grande romanziere francese, Victor Hugo, “Il crimine e il vizio sono le due corna del diavolo”, questi “Lordazzi” hanno vizi e sono dei criminali.

(GiLar)