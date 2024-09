La prima edizione del concorso “Armonie Mediterrane” organizzato dalla Nuova Verdi presieduta dal Maestro Andrea Calabrese, il cui direttore artistico e’ il maestro Cettina Nicolosi,ha riscosso un enorme successo, registrando una partecipazione straordinaria di giovani talenti provenienti da tutta Italia. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Accademia Pianistica Italiana e il Comune di Taurianova, Capitale Italiana del Libro 2024, si è rivelato un’importante vetrina per le nuove promesse del panorama musicale.

Tra le numerose esibizioni, quella di Noa Nizzardo ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico. La giovane cantante, proveniente dalla classe del professoressa Daniela Diamante del Conservatorio Statale di Catanzaro diretto dalla dottoressa Valentina Currenti, ha conquistato il primo posto assoluto nella categoria del canto pop. Con una voce sublime e un talento straordinario,la Nizzardo si è subito distinta per le sue doti vocali, affermandosi come vincitrice assoluta del concorso.

Il premio per la vittoria non è stato solo un riconoscimento simbolico, ma un’opportunità unica che potrebbe segnare una svolta nella carriera della giovane artista: Noa Nizzardo avrà infatti l’onore di aprire il concerto di una delle artiste più amate del momento, la cantante Arisa, che si esibirà a Taurianova il prossimo 10 settembre.

“È un grande riconoscimento per Noa e per il lavoro svolto dal Conservatorio,” ha commentato il Direttore Currenti, “e siamo certi che questa esperienza sarà un trampolino di lancio per il suo futuro artistico.”

Il successo di Noa,dichiara l’ assesore Grimaldi, rappresenta anche un motivo di orgoglio per Taurianova, che continua a consolidare il suo ruolo di promotrice culturale e musicale grazie a eventi di prestigio come “Armonie Mediterranee”. Questa vittoria non solo premia il talento di una giovane cantante, ma rappresenta anche una celebrazione dell’arte e della cultura musicale che animano la città e l’intera regione.

Con una voce che ha già conquistato la giuria e una determinazione che promette di portarla lontano, Noa Nizzardo si prepara a salire su un palco di rilievo, pronta a incantare un pubblico ancora più vasto. Questo successo segna solo l’inizio di un percorso brillante per una giovane artista destinata a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.