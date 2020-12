Dalla pagina social:

🔴 Trascorso neppure un mese e mezzo dall’insediamento dell’attuale Giunta comunale, osserviamo con particolare dispiacere come sia tornata in auge la volontà di fare debito.

La consiliatura Scionti, infatti, è stata profondamente minata nella sua attività amministrativa dal pesante fardello del debito pregresso: con rammarico si è dovuto dichiarare il dissesto finanziario a causa di una gestione poco oculata – per non dire devastante – del passato.

➡️ Nonostante ciò, la nosta coalizione ha perseguito un obiettivo: risanare le casse comunali, analizzando approfonditamente il bilancio e riorganizzando l’ufficio tributi, senza MAI fare ricorso a mutui, anticipazioni di tesoreria o utilizzo del fondo di riserva: come un buon padre di famiglia nei confronti dei suoi figli, sognando e progettando un futuro diverso per Taurianova, finalmente libera di pianificare ed investire su un domani migliore.

Perciò si è fatto prevalente ricorso a finanziamenti statali e regionali, che ci permettessero di perseguire i nostri punti programmatici.

💰 E invece, nel dicembre di un anno funesto, la Giunta comunale delibera per l’anno 2021 “l’utilizzo da parte del Tesoriere Comunale di entrate aventi specifica destinazione (…) per il finanziamento delle spese correnti (…) per un importo massimo di €. 2.907.659,75”, disponendone poi l’utilizzo in via automatica in caso di insufficienza di fondi liberi.

❗Fare debito è un incubo che i taurianovesi hanno vissuto nel passato, continuando ancora a subirne le conseguenze dopo 15 anni.

Il che è affascinante: abbiamo dei soldi immediatamente disponibili per spese estemporanee e non durevoli, che permettono di garantire una piacevole apparenza e consenso elettorale, per poi scaricare sulle spalle dei nostri ragazzi tutte le conseguenze.

📌 Facendo un paragone con una realtà a noi più vicina, è come se una famiglia già indebitata e con scarse risorse, ne richiedesse di ulteriori alla banca per finanziare nuove spese di vario genere. Le conseguenze sarebbero inevitabili a medio termine: la famiglia non avrebbe la possibilità di restituire quanto ricevuto.

📄 La coalizione Taurianova Futura, intimorita da uno scenario in cui si prospetta un aggravarsi della situazione debitoria del nostro comune, proporrà un’interpellanza al Sindaco in occasione del prossimo Consiglio Comunale, che si terrà nel pomeriggio di martedì 29 dicembre.

💡 Desideriamo che l’amministrazione tutta, oltre che la cittadinanza, prenda veramente coscienza del problema, scongiurando l’ennesimo schiaffo alla nostra comunità.