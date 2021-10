Stamattina a Gioia Tauro s’è tenuta la manifestazione per dire “No” ai commissariamenti della sanità e per il diritto alla salute e alla vita, alla quale hanno partecipato una moltitudine di cittadini, insieme ai sindacati, alla chiesa e a tutti i sindaci della Piana di Gioia Tauro.

All’appello lanciato dal Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio hanno risposto tutte le parti politiche e della società civile. Unico assente è Il primo cittadino del nostro paese, il sindaco Roy Biasi.

Nemmeno un componente dell’attuale amministrazione ha avuto la “decenza” di presenziare tale iniziativa, nemmeno il Consigliere Raffaele Scarfó, delegato alla sanità.

Come spesso accade, a tali tematiche ci si riferisce solo in campagna elettorale.

Dispiace dover nuovamente constatare che la sensibilità di questa amministrazione si manifesta sono nella pratica dei selfie e dell’autocelebrazione.

Quand’è che i nostri amministratori inizieranno a fare i seri senza farsi distrarre da feste, cabarettisti, nomine ed affidamenti diretti?