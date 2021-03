Giovedì scorso, al quinto punto all’ordine del giorno, si sono discusse le Linee di mandato 2020-2025 dell’attuale giunta Biasi. Tale documento “dovrebbe” rappresentare quelle che sono le coordinate del Programma amministrativo, specificando in maniera chiara ed esaustiva aspetti quali: i progetti, i finanziamenti e le modalità di reperimento dei fondi. Di tutto ciò, nelle linee di mandato scritte e pensate dal Sindaco Biasi, d’accordo con Giunta e Consiglieri di maggioranza, non vi è traccia. Il testo presuntuosamente portato in consiglio comunale dall’amministrazione, spacciato come visione e prospettiva della Taurianova futura che Biasi immagina, è solo un raffazzonato e ridicolo COPIA-INCOLLA del programma elettorale della coalizione “Innamorati di Taurianova”. La differenza tra un programma elettorale e le Linee Programmatiche è sostanziale. Il primo è un documento sulla cui base il candidato a Sindaco ottiene il consenso degli elettori, il secondo invece si differenzia poiché deve necessariamente tener conto dello stato dell’ente, della disponibilità economica e di molte altre variabili. Ne consegue che le Linee Programmatiche necessitano di uno studio attento e meticoloso dei bisogni del territorio e dei cittadini. Desta perciò preoccupazione e sgomento constatare che l’intera amministrazione non ha ritenuto opportuno impiegare del tempo per studiare le necessità del territorio, dimostrando non solo incapacità ed arroganza, ma anche una profonda superficialità. Ma, purtroppo, di osceno ed imbarazzante in tal senso c’è molto altro.

Difatti la parte intitolata “Animali domestici e randagismo” è totalmente copiata, anzi rubata, da un progetto intitolato “Un cucciolo per amico” del Comune di Teano, in Campania, provincia di Caserta.

Ma la pratica del copia-incolla non finisce qui.

La sezione dedicata alla “Sostenibilità fiscale” è anch’essa rubata, ma questa volta non da un progetto italiano, ma addirittura europeo. La narrativa esposta proviene infatti da un articolo scritto nel 2018 dalla prof.ssa Asa Gunnarsson, coordinatrice di un progetto intitolato “FairTax” e proposto alla Commissione Europea in quanto dedicato agli Stati membri.

Alla luce di ciò, costatato l’illecito e con profondo rammarico, abbiamo legittimamente esposto le nostre rimostranze nell’aula consiliare, alla quale ha avuto seguito la solita abbozzata e patetica difesa del Sindaco Biasi, profondamente imbarazzato e tentennante.

E’ evidente che l’intera amministrazione ha sottovalutato l’importanza delle Linee Programmatiche, trascurando la fondamentale azione di studio delle necessità e dei bisogni dei cittadini. Se bastassero i sogni e la demagogica prosopopea, oggi Taurianova avrebbe la migliore amministrazione della sua storia, ma purtroppo virtù essenziali ed imprescindibili, come responsabilità, concretezza e capacità, ad oggi, non risultano pervenute.