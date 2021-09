S’è detto più volte come l’attuale amministrazione leghista, con estremo piacere e dedizione, attui la pratica dell’ostentazione autoreferenziale. Tale consuetudine è talmente palese da apparire ormai quasi tradizione. Ma esiste un limite a tutto ciò? Si, ma non è uguale per tutti. Esiste un sentimento umano di profondo ed amaro turbamento interiore, suscitato dalla coscienza, che si prova nel momento in cui ci si rende conto di aver tenuto un comportamento spiacevole, disonorevole: la vergogna. Essa ha il potere, se presente, di trattenere o distogliere dal compiere un’azione sfavorevole, è un deterrente utile per non incorrere in imbarazzati circostanze. Ma di “freni inibitori” ne è privo l’attuale governo cittadino, ancor di più il Presidente f.f Spirlì, incapace di frenare i propri impulsi.

Il 9 Settembre, giorno in cui si celebra il miracolo della Patrona Maria Santissima della Montagna, tra la folla di fedeli, s’è tenuto il primo comizio cittadino del Presidente f.f Spirlì, fronte Duomo. Il Sindaco Roy Biasi, nell’intento autoreferenziale e megalomane, premia il proprio amico leghista Nino Spirlì per presunti meriti a noi sconosciuti, conferendogli la “Targa dei Miracoli”. Ma il vero regalo non è la targa, ma il microfono, magistralmente strumentalizzato per l’occasione. Nino f.f Spirlì non ringrazia banalmente i presenti, piuttosto preferisce autocelebrarsi, quale grande Presidente dall’incredibile senso di responsabilità. Spirlì ne approfitta anche per difendersi da sedicenti nemici nonché “scrittori di cavolate”, invitandoli a leggere di più. Aberrante è l’invito a “vantarsi” di aver avuto in un colpo solo: un Presidente, un Assessore ed un Vicepresidente della Giunta Regionale, solo a Taurianova è successo, aggiungiamo noi: purtroppo. Ma il Presidente f.f Spirlì ha fatto la gavetta, è un maestro – sa bene come si utilizza il microfono – ed allora riprende i ringraziamenti. Ringrazia tutti, anche chi ha pregato per lui, concludendo che “se la Nostra Signora vorrà, Taurianova continuerà ad essere presente tra le massime cariche della Regione Calabria”.

In sostanza Spirlì ha sponsorizzato se stesso, invitato i fedeli a sostenerlo ed incoraggiato addirittura la Patrona della nostra città ad aiutarlo a restare dov’è, comodo sulla poltrona della Giunta Regionale, senza nemmeno ricevere un voto. Ma un po’ di vergogna, Spirlì?

Ma non è solo la millanteria ad essere protagonista negativa della giornata conclusiva delle festività estive.

Il Sindaco Roy Biasi ed il Vicesindaco Nino Caridi, con ordinanza Ex art.50 DLGS 267/2000, inaspriscono le già severe norme in materia di disciplina dello svolgimento delle cerimonie funebri, vietando visite di condoglianze, strette di mano, abbracci e cortei, finanche la partecipazione ai funerali, non consentendo nemmeno lo stazionamento al di fuori delle chiese. Il suddetto documento avverte inoltre che il mancato rispetto delle misure poste in essere è punito dalla legge.

Tale procedura appare assolutamente anacronistica di questi tempi, soprattutto se firmata da Biasi e Caridi. L’amministrazione Biasi non si è affatto risparmiata in questi mesi, organizzando feste, concerti, cortei, manifestazioni. Il tutto senza il benché minimo rispetto per la disciplina in materia di prevenzione del contagio. Risulta, dunque, oggettivamente ipocrita produrre tali ordinanze se la stessa sera si organizza il concerto di Mimmo Cavallaro con migliaia di persone.

Taurianova: l’unico paese della Provincia ad aver avuto un programma estivo così ricco(?), l’unica città in cui si balla, l’unico Comune che ad agosto, cascasse il mondo e contro ogni logica, organizza feste e festicciole.

Sarà forse l’ambiguità a governare il nostro Comune?

Resta il fatto che né vergogna né responsabilità guidano le menti di chi si erge a rappresentate cittadino e regionale. L’importante, per loro, è strumentalizzare ogni circostanza per scopi utilitaristici, senza preoccuparsi se ci si trovi in Consiglio Comunale/Regionale, alla Festa Patronale o in Piazza. Per i leghisti made in Sud è fondamentale salire sul palco, ingurgitare applausi forzati, mascherando tutto con finto buonismo paesano. Ed anche quando tutto sembra “normale”, quando non te l’aspetti, ecco che il Sindaco Biasi inizia a distribuire, ai tanti cittadini presenti durante la cerimonia del 9 Settembre, volantini e santini elettorali del suo partito, perché al peggio – cari concittadini – non c’è mai fine.

Partito Democratico di Taurianova sezione “W.Schepis”

Comitato Civico Scionti Sindaco