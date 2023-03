Alla luce dei disagi causati da un’infiltrazione al soffitto della palestra della Scuola Monteleone Pascoli è indispensabile prendere coscienza di quanto le criticità strutturali (e politiche) non debbano in alcun modo riversarsi sui giovani studenti privati dell’ora di educazione fisica che attualmente svolgono tra i banchi delle aule. È inconcepibile che per garantire il diritto allo studio si debba ricorrere a reclami continui ed è ancora più vergognoso che a tali richieste seguano selfie sui tetti invece che azioni concrete per risanare il problema. Ci si auspica che entro il più breve tempo possibile, i giovani allievi possano ritornare alla normalità e che tutte le promesse vengano finalmente mantenute. Confidando altresì nel buonsenso di chi è di competenza e anche nelle condizioni di intervenire.