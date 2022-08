Sin dall’inizio della legislatura è evidente che alcuni assessorati fanno seriamente “acqua” sopratutto quelli che spesso mettono a repentaglio la salute dei cittadini.Lo abbiamo più volte ribadito e più volte abbiamo suggerito una revisione delle deleghe perché tutto si ripercuote sui cittadini. E così dopo esserci resi disponibili ad un tavolo tecnico per trovare una soluzione alla carenza idrica che interessa la nostra Città, oggi ci tocca trattare nuovamente l’argomento “acqua” ma da un altro punto di vista ,che non può passare inosservato a meno che il Sindaco voglia prima constatare gli effetti sulla salute dei ciittadini per poi intervenire.

Leggendo l’ordinanza sulla potabilità dell’acqua emessa in data 19 agosto 2022 a firma del vicesindaco,scopriamo che già in data 26 luglio 2022 il comune (e dunque il vicesindaco come responsabile politico!)era a conoscenza di quanto constatato dall’ Asp(Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) dopo i dovuti controlli.

La stessa Asp aveva avvisato che le condizioni dell’acqua non erano ottimali :”i valori risultanti dalle analisi microbiologiche eseguite su alcune fontane pubbliche, sono fuori norma rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente e che pertanto in relazione ai parametri analizzati, l’acqua non presenta i requisiti microbiologici di conformità ai sensi del D.Lgs. n° 31/2001 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Da tale data,consultando i canali ufficiali del Comune,nessun comunicato si legge da parte delle istituzioni preposte ,per avvisare la comunità della non potabilità dell’acqua.In poche parole abbiamo bevuto acqua non destinata al consumo umano…cioè non potabile.Fatto gravissimo!

Riscontriamo invece i soliti selfie e le solite frasi che caratterizzano questa Amministrazione a cui bisogna riconoscere il primato per “l’acqua che fa da tutte le parti “,al contrario di quella che ci fa bere.

Non ci aspettiamo certamente le dimissioni del vicesindaco perché ricordiamo benissimo che non l’ha fatto quando in consiglio comunale pur sapendo che di mezzo c’era la salute dei cittadini, ha dichiarato senza scrupoli che l’acqua era assolutamente potabile,sapendo che in quel momento stava dichiarando un qualcosa che non corrispondeva a verità in quanto l’acqua in quell’occasione NON era stata ancora analizzata.Non essendo la prima volta che ciò si verifica ci aspettiamo un intervento del Sindaco,primo responsabile della salute pubblica dei cittadini,la cui sensibilità sul tema l’ha portato nella passata legislatura a presentare esposti in procura (gesto di cui è andato fiero, tant’è che sui palchi lo ha ricordato orgogliosamente ai cittadini che seguivano i suoi comizi),a meno che non si tratti di una strategia concordata con tutta la Sua maggioranza ,disponibile a farsi carico di eventuali conseguenze.