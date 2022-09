I cittadini Taurianovesi hanno confermato ancora una volta grande consenso e fiducia a Forza Italia, primo partito a Taurianova, nonostante lo tsunami 5stelle trascinato in tutto il Sud dall’effetto reddito di cittadinanza.

Il risultato di oggi dimostra che in politica la trasparenza, la chiarezza e la moderazione pagano, contrariamente agli slogan ricchi di fumo, bugie e false promesse.

L’esito di queste elezioni pone FI in Italia, in Calabria e maggiormente a Taurianova come l’unico partito capace di attrarre il voto moderato e centrista, dimostrando senza alcun dubbio che il nostro partito, quando si presenta privo di divisioni, sia l’unico capace di vincere con la forza delle idee, dei valori e della coerenza.

ll dato locale di queste elezioni dimostra ulteriormente, ammesso che ce ne fosse bisogno, che la condivisione e la disponibilità di tutti i forzisti taurianovesi nei confronti dei tragici problemi attuali e delle future emergenze, superano di gran lunga le facili chiacchiere paesane e pongono gli appartenenti agli ideali di FI nel giusto solco della responsabilità.

Il grande risultato di Taurianova, unitamente allo straordinario consenso dell’intera coalizione in tutta la nostra provincia ha determinato la futura presenza nel prossimo Governo Nazionale due Deputati della Repubblica in quota Forza Italia, Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, rappresentanti diretti del nostro territorio e autorevoli dirigenti del partito.

La loro elezione assicurerà massima attenzione alle esigenze locali e una posizione di primo piano nell’agenda di lavoro del futuro Governo di Centro Destra.

Leggendo i dati di Taurianova, tralasciando il risultato non certamente del tutto politico dei 5Stelle, non si può non prendere atto del deludente risultato dei partiti che in questi ultimi 7 anni hanno assunto responsabilità di governo della città portando avanti una politica distaccata dai veri bisogni dalla gente dimostrandosi ricca soltanto di promesse e impegni mai mantenuti. Auspichiamo che quanto successo a Taurianova e in tutta la Calabria sia da monito e possa riportare alla ragione coloro che in questi anni, con presunzione ed egocentrismo, hanno preferito isolarsi dall’unità del centrodestra e che finalmente riescano a capire che solo l’umiltà, la condivisione, il rispetto degli altri e la collaborazione rappresentano l’unica via per governare bene nell’interesse della Città e dei Cittadini.

GRAZIE… Viva Forza Italia Viva la Calabria Viva Taurianova.

Coordinamento Cittadino

Forza Italia Taurianova