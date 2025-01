C’è ancora tempo, fino al giorno dell’Epifania, per visitare la straordinaria Mostra dei Bambinelli ospitata presso la Chiesa degli Artisti in Santa Lucia, a Taurianova. Un evento che ha riscosso un grande successo di pubblico, attirando numerosi visitatori desiderosi di ammirare questa collezione unica, simbolo di arte, fede e tradizione.

La mostra si concluderà con la suggestiva Processione del Bambinello, che partirà alle ore 10:00 del 6 gennaio dalla Chiesa degli Artisti in S .Lucia, regalando un momento di intensa spiritualità e condivisione.

Una collezione unica nel suo genere capace di offrire l’opportunità di scoprire pezzi unici provenienti da epoche diverse, realizzati con materiali di ogni tipo e provenienza. Ogni Bambinello è un’opera d’arte che racconta la storia della Natività e delle tradizioni popolari di varie culture.

Tra i ventuno capolavori esposti, ricordiamo:

Un Bambinello di cera della metà del ’900, dall’aspetto delicato e raffinato;

Un Bambinello in terracotta spagnola, simbolo di un’arte che attraversa i confini;

Un Bambinello in porcellana della metà del ’900, di rara eleganza;

Un Bambinello ottocentesco in gesso, con l’eccezionale particolarità dei capelli veri;

Un Bambinello in terracotta vestito dell’Ottocento, noto come Bambinello della Passione;

Un Salvator Mundi in gesso, riconoscibile per i suoi capelli chiari e il carattere espressivo;

Un Bambinello francese in marmo, con base in legno e marmo, che ne esalta la maestosità;

Un Bambinello in terracotta e carta di Caltagirone, risalente tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento, esempio di tradizione siciliana antica;

Un Bambinello napoletano dell’Ottocento, simbolo della tradizione artigianale partenopea;

Un Bambinello eucaristico in terracotta spagnola, che affascina per la sua spiritualità;

Un Bambinello fantoccio vestito con capelli veri, realizzato in terracotta e legno, proveniente dalla Germania;

Un Bambinello in legno scolpito, che incanta per la precisione dei dettagli;

Un Bambinello della Landini in porcellana, testimonianza di un’arte raffinata e preziosa.

Un ringraziamento speciale al Maestro Vincenzo Panuccio e alla Pia Unione di Santa Cecilia, che con il loro impegno e la loro passione hanno reso possibile questa straordinaria esposizione.