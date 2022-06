“Non si diventa vecchi perché ci è piovuto addosso un certo numero di anni: si diventa vecchi perché si sono abbandonati i propri ideali”.

Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno, presso l’aula Magistri dell’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli”, una coinvolgente, bellissima ed emozionante manifestazione per salutare le insegnanti e i collaboratori scolastici che sono stati collocati in pensione.

La cerimonia, fortemente voluta dalla Preside dott.ssa Maria Concetta Muscolino, si è tenuta alla presenza di tutto il personale scolastico.

Nel suo discorso di saluto la Preside ha evidenziato come, in un momento di grande emergenza quale è stato la pandemia da “Covid-19”, la scuola si è unita ancora di più, rispondendo in modo rassicurante a tutte le domande che ponevano gli allarmati genitori e garantendo ad ogni bambino la continuità del proprio percorso formativo, con grande sacrifico, attraverso la Dad: strumento del quale non si sapeva nulla fino ad allora e poi molto apprezzato.

Ora che la situazione pandemica si sta stabilizzando si è potuta ridare vita a questa tradizione. La Preside, nella sua veste istituzionale, ha consegnato una targa ricordo alle insegnanti: Concetta Mazzù, Rita Leone, Teresa Ioculano, Maria Teresa Caruso, Eufemia Orlando, Grazia Cosentino, Giusi Sette, Maria Lamanna e Natalina Bongiovanni appartenenti a tutte e tre gli organi di scuola. Inoltre, ha anche omaggiato, con una pergamena i collaboratori scolastici Candido e Gallo.

Ma il momento più commovente della manifestazione è stato quando ai figli della compianta collega Giulia Stranges è stata consegnata la targa seguita da un piccolo video nel quale si facevano vedere alcuni dei momenti della carriera scolastica dell’insegnante che oltre al vuoto incolmabile lasciato nella sua famiglia non da meno quello professionale segnato dalla malattia, ma sempre vissuto con il sorriso.

La Preside consegnando le targhe e le pergamene ha trovato per tutti delle parole bellissime e ha raccontato un episodio saliente che ognuno ha lasciato impresso nella sua memoria; inoltre ha augurato che negli anni che verranno possano godere del meritato riposo ma sempre mantenendo vivo l’interesse e la curiosità.

I figli della compianta Giulia Stranges