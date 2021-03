In questi mesi di pandemia, sono state decine le segnalazioni di famiglie in stato di necessità correlato alla presenza al proprio interno di soggetti positivi al Covid-19. Per tale motivo gli uffici preposti, hanno ampliato ogni possibilità di segnalazione, mail, Facebook, app Municipium etc., rimanendo oltremodo sempre aperti al pubblico in presenza, registrando giornalmente decine di accessi. E’noto che il riscontro della positività di un soggetto, non comporta interventi specifici dell’ente comunale essendo la pertinenza esclusivamente sanitaria e ogni ulteriore intervento risponde esclusivamente ad un protocollo sanitario inviolabile.

Qualora la presenza di un soggetto positivo implichi però problematiche di tipo sociale, isolamento relazionale e accesso ai servizi, gli uffici preposti, allertati dai soggetti interessati o da ogni soggetto che venga a conoscenza di una situazione di grave fragilità sociale, si attivano con ogni mezzo al fine di garantire ogni supporto alle famiglie.

La sola constatazione di un soggetto positivo, condizione purtroppo comune a centinaia di famiglie del territorio, ha rilevanza soprattutto sanitaria ed impone peraltro l’applicazione di uno specifico protocollo dettato dalle autorità sanitarie. Gli eventuali interventi dell’Amministrazione Comunale possono essere complementari ad una situazione di disagio sociale la cui constatazione è successiva e contingente e legata di norma a pregresse condizioni di fragilità sociale acuite dalla condizione sanitaria di positività al Covid-19. Ad oggi tutte le segnalazioni agli atti degli uffici competenti sono state oggetto di puntuale pieno ed efficace supporto compatibilmente con il mandato istituzionale e le competenze dell’ente che si ribadisce non possono, per obbligo procedurale, ne sostituirsi ne sovrapporsi agli interventi dell’autorità sanitaria territoriale. In presenza di una famiglia con al proprio interno un soggetto positivo, l’Amministrazione Comunale si è attivata con ogni mezzo, anche non istituzionalmente previsto, richiedendo sovente l’intervento della vasta rete di volontariato presente sul territorio e che sta svolgendo un ruolo straordinario in questa pandemia. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno, per tale motivo, venire a conoscenza di un eventuale nucleo famigliare in stato di bisogno, nonostante gli sforzi organizzativi di questi mesi, è motivo di profonda riflessione in primis per l’Amministrazione Comunale, ma anche per la comunità di Taurianova che grazie alla coesione dimostrata, giornalmente informa gli uffici competenti di eventuali situazioni di fragilità sociale e criticità correlate alla pandemia.

Per tale motivo vi invitiamo a segnalare ed informare gli uffici del Settore 3°, qualora vi fosse riscontro sul territorio di situazioni di difficoltà e isolamento dovute al Covid-19 attraverso tutti i canali messi a disposizione.