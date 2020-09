Stasera i quattro candidati a sindaco chiuderanno la campagna elettorale a partire dalla ore 19.45.

Inizierà Roy Biasi candidato con tre liste (Lega, Cultura e Identità e Tarianova al Centro), seguiranno con un distacco di circa un’ora, Daniele Prestileo candidato con cinque liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione Democratica di Centro, Lega per l’Italia e Mdr), Fabio Scionti candidato con due liste (Partito Democratico e Comitato Civico per Scionti Sindaco) e chiude Filippo Speranza candidato con due liste civiche (Orgoglio Sud e Taurianova per Te).