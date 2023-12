Suor FRANCESCA GIUSEPPINA PAONE dell’Ordine delle Visitandine del Monastero di Taurianova,

Già Terziaria Francescana,

è ritornata tra le braccia del Padre



L’Ordine Francescano Secolare di Calabria si unisce alla preghiera delle Monache del Monastero della Visitazione di Taurianova, al Vescovo Mons. Giuseppe Alberti, al Cappellano del Monastero Don Alfonso Franco e a tutto il Clero diocesano, per il ritorno alla casa del Padre di Suor Francesca Giuseppina Paone (al secolo Maria Teresa Paone), nativa di Gasperina e già, prima di entrare in Monastero, Terziaria Francescana nella sua Parrocchia, dove, come ha detto Don Alfonso Franco, nell’illustrare la sua vita, prima della celebrazione della S. Messa delle esequie, “spese tutte le sue energie in opere di carità verso poveri e ammalati”.

All’età di circa 32 anni – ha aggiunto Don Alfonso Franco – Suor Francesca Giuseppina, si consacrò alla vita e alla spiritualità dell’Ordine della Visitazione fondato da san Francesco di Sales in collaborazione con Santa Giovanna Francesca Fremiòt de Chantal e fino a domenica sera, 24 dicembre, all’età di 98 anni, compiuti il 12 ottobre scorso, consacrò la sua vita alla totale volontà di Dio anche nei momenti di grave sofferenza che l’hanno accompagnata per tutto il suo pellegrinaggio terreno. Nel Monastero ha vissuto e ha insegnato alle Consorelle di fare sempre la volontà di Dio anche se contrastava con la loro. Scrupolosa nell’osservanza della regola monastica, visse una vita di santità. Sopportando dolori indicibili e nel frattempo compiva sempre il suo dovere. Suor Margherita – mi ha raccontato, ha detto ancora Don Alfonso, come suor Francesca Giuseppina era scrupolosa anche nel partecipare alla Santa Messa quotidiana, anche se non ce la faceva, e diceva: “E Se poi domani non potrò più parteciparvi? Faccio il primo passo e poi ci penserà il Signore a darmi la forza per continuare. Prima di allettarsi ha sentito come una voce interiore che gli ha detto questo è l’ultimo giorno che parteciperai alla vita comunitaria. E così fu”.

Suor Francesca Giuseppina Paone è stata più volte Superiora del Monastero di Taurianova e Madre Assistente e la sua vita, ha concluso il Cappellano del Monastero, “è stata un perseverante itinerario nella via della santità e, anche se umanamente, la sua dipartita ci lascia una grande tristezza, cristianamente, dobbiamo dire che Suor Francesca Giuseppina, ha consegnato il suo spirito al Signore nel momento in cui liturgicamente stavamo per celebrare l’ingresso alla vita umana del Redentore.

La Santa Messa esequiale presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Alberti, concelebrata dal Cardinale Paolo Romeo di Palermo, benefattore del Monastero, che conosceva personalmente Suor Francesca Giuseppina, dal Cappellano Don Alfonso Franco e da molti sacerdoti con l’assistenza dei diaconi della città e la partecipazione di tantissimi fedeli, è stato un momento molto toccante e commovente, perché Suor Francesca Giuseppina in città e in Diocesi è stata sempre amata e stimata da tutti, per la sua affettuosità e la sua accoglienza garbata, il suo volto sempre sereno e per i suoi occhi sempre luminosi, per la sua vita di preghiera e la sua attenzione alla vita della città e della Diocesi, verso le quali, in modo particolare, indirizzava la sua costante preghiera che adesso, certamente, continuerà, al cospetto di Dio, in Paradiso.