Si procede al secondo punto, quello che riguarda l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale, dove prende subito la parola il sindaco Roy Biasi, dichiara che come stabilito nella prima adunanza politica all’inizio, dove metà consiliatura sarà a favore della lista “Taurianova la Città al Centro” e l’altra metà alla Lega.

E che in prosecuzione dall’attività svolta da Salvatore Siclari, e che come all’inizio si inizia dall’inizio e quindi, andrà alla lista civica di Taurianova la Città al Centro, e sarà Federica Ursida la candidata per prendere il posto di Salvatore Siclari.

Dopo le favorevoli dichirazioni di voto, si vota e Federica Ursida viene eletta come neo presidente del Consiglio Comunale di Taurianova.

Subito dopo l’insediamento le prime parole sono per Salvatore Siclari.ù

La vicepresidenza resta a Raffaele Scarfò che come da accordi nella seconda parte sarà eletto Presidente del Consiglio Comunale al posto della neo eletta Ursida, così ha detto Biasi…

Federica Ursida è il secondo presidente del Consiglio Comunale donna dopo Carmela Nicotera, la quale ricoprì tale carica durante la seconda parte del mandato di Emilio Argiroffi (1993-1997).

(GiLar)