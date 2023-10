Dopo l’ennesima occasione persa, per chiedere scusa alla Comunità ,in merito ai soldi dei cittadini spesi inutilmente, il vicesindaco ci trova gusto e continua a dare conferme a quanto più volte da noi dichiarato, ovvero che la politica è una cosa seria e soprattutto che amministrare una città richiede competenza e serietà ,cosa che da quanto si evince dalle sue azioni politiche, queste due caratteristiche sono pura utopia. Cosi assistiamo ad un becero e disgustoso tentativo di scaricare le colpe agli uffici comunali del suo fallimento politico, che ormai è sotto gli occhi di tutti. Il vicesindaco, nel “suo”(?) comunicato ci identifica come due consiglieri alla ricerca d’autore, sol perché puntualmente mettiamo in evidenza la sua incapacità amministrativa ,che spesso si concretizza addirittura in dichiarazioni false messe nero su bianco in atti pubblici. Noi abbiamo solo fatto questo per tutelare i cittadini mentre lui, a proposito della ricerca di autore, si è già dimenticato di quando senza titolo ha indossato la fascia tricolore in presenza dello stesso Sindaco, facendoci deridere da tutti e dando soprattutto un’immagine distorta di una Taurianova che non è quella da lui rappresentata nell’occasione. Forse si è dimenticato della scrittura privata per la fornitura dell’acqua, dove si è voluto sentire protagonista probabilmente, e anche in questo caso sulle spalle dei cittadini. Potremmo andare avanti perché di occasioni ve ne sono parecchie ma speriamo si fermi per il bene di tutti. Tornando invece alla vicenda della potatura, il vicesindaco nel “suo”(?) ultimo pezzo si è concentrato sul punto meno rilevante, non citando invece tutto ciò che LUI STESSO HA DICHIARATO nella sua risposta alla nostra interrogazione, che alleghiamo al presente comunicato, evitando a chi legge di avere informazioni sbagliate. Ci soffermiamo solo due punti dove il vicesindaco è volutamente confuso.

Il primo riguarda l’importo delle determine che non corrisponde a quello che il vicesindaco falsamente ha dichiarato nella sua risposta; infatti, non sono sotto il limite che giustifica il mancato ricorso al MEPA nel reperire le ditte da invitare per i lavori previsti nei vari affidamenti diretti.

Il secondo punto riguarda la straordinarietà del servizio che tanto decanta il vicesindaco. Come si legge nella determina n. 810 del 15.06.2023 il servizio straordinario andava effettuato prima della stagione estiva ma i fatti dicono che il lavoro è stato svolto in data 30.09.2023. Ci spieghi il vicesindaco cosa si intende per “straordinarietà” tanto da affidare il lavoro a ditte esterne?

Per quanto riguarda “l’atto di indirizzo” anzi “gli atti di indirizzo” ed il principio di rotazione ne parleremo prossimamente.

Clicca per scaricare gli allegati inerenti all’interrogazione, risposta e le due determine sulla potatura degli alberi

Copia con segnatura Prot.N.0025451-2023

Det. n.810 del 15.06.2023

Det. n.1186 del 06.09.2023

Interrrogazione n.2 – Potatura alberi