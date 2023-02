“L’amministrazione comunale di Taurianova sulla scia delle passate assunzioni di tutto il personale ex Lsu-Lpu continua il percorso delle stesse con l’assunzione di due nuove figure all’interno della pianta organica comunale: un istruttore bibliotecario e un esperto tecnico, già in servizio presso il nostro ente.

Esiti positivi anche nel campo della Transizione Digitale, non meno importanti alle nuove assunzioni sono i finanziamenti ottenuti pari a 370.000 €, guidati e voluti fortemente dalla sottoscritta e dall’intera amministrazione a guida Biasi, grazie anche alla fondamentale collaborazione dell’ufficio competente, con cui mi congratulo pubblicamente per l’ottimo lavoro.

I finanziamenti ottenuti serviranno ad avviare nuovi servizi e a potenziare quelli già esistenti, rendendoli quanto più veloci, efficienti e sicuri, divenendo un comune sempre più “smart” che offre la possibilità ai cittadini, se vorranno, di richiedere ciò di cui necessitano direttamente dal proprio smartphone o altro dispositivo, semplicemente attraverso una connessione ad Internet, e agevolando in tal senso anche il lavoro del personale comunale, senza la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici.”