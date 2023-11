Larosa Domenico di Taurianova era imputato del delitto p. e p. dall’art. 73, commi 1 e 1-bis del D.P.R. 309/90, “perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto, al fine di cessione a terzi, illecitamente deteneva Kg 4,894 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 4 involucri di cellophane elettrosaldati, abilmente occultati all’interno di un’intercapedine della portiera posteriore destra dell’autovettura Fiat Panda targata EF 404XA, con targa prova esposta A0P0J44X, a lui in uso; sostanza che, per quantità, qualità, modalità di presentazione ed occultamento, detenzione sulla pubblica via, appariva chiaramente destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Commesso in Tarsia, in data 15.03.2023 (data in cui è stato fermato con la sostanza stupefacente)”.

Lo stesso veniva sottoposto a perquisizione dell’auto presso l’autogrill nei pressi della città di Tarsia ed all’atto del ritrovamento della sostanza, arrestato in flagranza e condotto in carcere.

La difesa, formata dagli avv.ti Guido Contestabile e Gianluca Sollazzo del foro di Palmi, concordava con l’Ufficio di Procura il patteggiamento della pena per un totale di anni 4 e mesi 3 di reclusione, disposta con sentenza dal Gup di Castrovillari. Otteneva, per di più, la concessione degli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’uso del braccialetto elettronico.