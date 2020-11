Come delegato alla Sanità, insieme al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale di Taurianova, ho voluto fortemente questa seconda giornata delle VACCINAZIONI.

In primis per le richieste dei nostri concittadini trovatesi in momento delicato per la nostra città a causa di una contingentata somministrazione dei vaccini antinfluenzali presso i medici di base.

Credo che la salute venga prima di tutto in questo momento difficile e il vaccino antinfluenzale rappresenta sempre una protezione verso molteplici patologie.

Proprio per questo motivo ci siamo prodigati con tutti i mezzi possibili nonostante le difficoltà, affinché potessimo organizzare nel migliore dei modi questa ulteriore giornata.

La distribuzione del vaccino antinfluenzale verrà effettuata a scaglioni con orari prefissati per gruppi di persone in modo da consentire l’affluenza in tutta sicurezza e con i dovuti distanziamenti.

Grazie al contributo determinante del Dottore Salvatore Barillaro direttore dell’area tirrenica ASP n°5 Reggio Calabria , grazie al Dottore Casella responsabile del poliambulatorio ASP Taurianova, agli infermieri e a tutti i volontari, ai consiglieri comunali , agli assessori e al nostro Sindaco Roy Biasi potremo realizzare questa 2° giornata delle vaccinazioni presso il centro fieristico Agroalimentare in località Largo Bizzurro, dalle 09:00 alle ore 13:00.