Il comunicato del Comune in merito all’interruzione dell’acqua prevista per domani, al contempo sta girando anche la macchina con tanto di megafono per le vie della città.

“Si avvisa l’utenza che, a causa di un intervento urgente di manutenzione sulla rete idrica principale, nella data di Martedì 6 Dicembre 2022 l’erogazione dell’acqua nella zona di Radicena, sarà interrotta a partire dalle prime ore del giorno e per il tempo necessario ad effettuare i lavori.”

Al contempo è stata emanata un’ordinanza di chiusura delle scuole tranne quelle nelle frazioni di Amato e San Martino

“la sospensione delle attività didattiche di tutte le Scuole di ordine e grado del territorio comunale, con eccezione delle Scuole collocate presso le frazioni di Amato e San Martino”