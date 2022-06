Domani a Taurianova si parla di eroi e di leggende immortali. È di scena quella che normalmente viene definita una “presentazione di un libro”, ma che invece assume dei contorni più intriganti e significativi in quanto cade nell’occasione del 50° anniversario del ritrovamento di quei Bronzi i quali oggi rappresentano l’icona culturale della Calabria.

Angelica Artemisia Padella con la sua “creatura” partorita tra miti e leggende, ci “parla” del suo libro parlante, “Ilios. La città brucia”. Una narrazione come si legge anche nella presentazione dell’evento, degli eroi e delle eroine dell’Iliade, attraverso la memoria, le paure e quelle emozioni che nascono nella lettura, così come nella narrazione.

L’appuntamento è per domani alle ore 18 presso la “Biblioteca Comunale”. Insieme all’autrice (e attrice) del libro ci saranno Gianluca Sapio, archeologo, scrittore e docente; Salvino Nucera, esperto in lingua grecanica e poi Teta Cosentino, esperta in comunicazione. Modera Sabrina Pugliese. Mentre la musica dal vivo sarà di Daniel Melaragno.

Un altro evento di prestigio quello messo in scena dall’assessore alla cultura Maria Fedele la quale ha dato conferma che un libro è sempre una sorgente di vita per crescere e confrontarsi, aiutandoci a fare quel “passo alla volta” propedeutico per la crescita culturale e intellettuale di una comunità.