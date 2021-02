Rispettare l’ambiente non è una questione che riguarda solo i governi e la politica ambientale. La poca cura o attenzione per la natura sono problemi che dovrebbero far riflettere in primis le popolazioni mondiali, la gente comune: è Noi lo siamo!. Il rispetto dell’ambiente rappresenta una priorità, soprattutto in una società prevalentemente urbanizzata e legata a stili di vita frenetici. E dato che ogni grande cambiamento è possibile solo con piccoli passi fatti nella quotidianità, noi ragazzi di questa grande e bella città che è Taurianova, dobbiamo avviarlo. Siamo chiamati, ognuno nel nostro piccolo, con il nostro agire, con il nostro operato a rispettare l’ambiente in cui viviamo, le strade in cui camminiamo, i luoghi che frequentiamo. Dobbiamo avere cura degli spazi; utilizzare i cestini; fare la raccolta differenziata; non buttare la gomma da masticare per terra: dobbiamo ricordarci che UNA CITTA’ ORDINATA E PULITA fa piacere a tutti. Partecipare con entusiasmo alla vita della città e scoprire il piacere di aiutarla a crescere sono elementi che devono stimolarci a renderla sempre più grande e sempre più BELLA.