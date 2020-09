Dopo aver fatto trascorrere qualche giorno dal risultato elettorale, che ha visto la mia coalizione non superare il primo turno, vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che hanno deciso di sostenerci e di votarci credendo nel nostro progetto ; sarò comunque presente in consiglio comunale a rappresentarli degnamente. È stato comunque raggiunto un buon risultato, ma prendiamo atto del volere cittadino che va sempre rispettato senza se e senza ma. Adesso in fase di ballottaggio, per evitare qualunque tipo di strumentalizzazione, ritengo sia doveroso ribadire, come ho già fatto nella mia pagina Facebook, la volontà di non dare assolutamente nessuna indicazione di voto al nostro elettorato. Convinto che la gente saprà scegliere chi più ritiene idoneo tra i due candidati, non sarà certo la mia coalizione a fare accordi con nessuno dei due schieramenti. Questo è stato ufficialmente deciso nell’ultima riunione ed è ciò che abbiamo deciso di fare. Qualsiasi eventuale iniziativa diversa dalla presente, sarà quindi da considerare iniziativa personale e non di coalizione.