Riceviamo e pubblichiamo

A SEGUITO DELLA TRASMISSIONEIN DIRETTA SU APPRODO CALABRIA, ANDATA IN ONDA IERI SERA 11 SETTEMBRE, DOVE C’E’ STATO UN CONFRONT OPOLITICO TRA DUE DEI CANDIDATI A SINDACO DELLA CITTA’ DI TAURIANOVA, IL CANDIDATO DANIELE PRESTILEO PRECISA CHE, ALCUNE FRASI RILASCIATEDURANTE IL SUDDETTO CONFRONTO, SUCCESSIVAMENTE STRUMENTALIZZATE,ERANO ASSOLUTAMENTE PRIVE DI OGNI MINIMA INTENZIONE DI OFFESA SUL PIANO PERSONALE PER L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FAUSTO SICLARI, E CHE INVECE VOLEVANO RIMARCARE LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL SINDACO SCIONTI NEI CONFRONTI DI DUE EX CONSIGLIERI, PER FATTI ASSOLUTAMENTE NON COLLEGATI,DELLA STESSA MAGGIORANZA SCIONTI E PER I QUALI AD OGGI, VALE LA PRESUNZIONE DI COMPLETA INNOCENZA. IL CANDIDATO A SINDACO RIBADISCE CHE L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FAUSTO SICLARI,RIMANE SI UN AVVERSARIO POLITICO MA NON CERTO UN NEMICO PERSONALE.

Il candidato a sindaco

Daniele Prestileo