Riceviamo e pubblichiamo

“Salve direttore, siamo una famiglia di Taurianova, il giorno 14 marzo 2021 mia figlia è risultata positiva al covid – e continua ponendo una domanda – “nessuno del comune o enti preposti, che ci chiama per chiedere se abbiamo bisogno di qualcosa”, ed ancora, “ringrazio a dio che sono fortunato che ho un lavoro, però mi sembra vergognoso che una famiglia composta da 5 persone non venga presa in considerazione per niente. Conclude dicendo, “vi chiedo scusa, ma volevo solo dire che nella mia situazione siamo in parecchi e magari qualcuno sta peggio di me, abbandonati”.

Lettera Firmata