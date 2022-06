Taurianova la Proloco nel cuore omaggia la chiesa SS. delle Grazie, per la processione del Corpus Domini, con un bozzetto raffigurante la solidarietà con i colori della Ucraina . La Proloco nel cuore diventata famosa negli anni per aver organizzato l’infiorata con i maestri di Noto ed in particolare Lucio Pintaldi. Stranges e Melara hanno già annunciato che nel 2023 ritornerà l’infiorata sotto la regia dei maestri di Noto