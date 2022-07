Temperatura soleggiata a 31° C con un’umidità al 52% e venti intorno ai 6 km/h, pochi cittadini sugli spalti, tutto pronto per il Consiglio Comunale di Taurianova con 20 punti all’Odg. Il “fischio d’inizio” da parte del presidente del consiglio comunale Federica Ursida è alle ore 9.04.

Si prevede una grande battaglia da parte dell’opposizione sia nei preliminari che nelle varie interpellanze, c’è tanta attesa da parte dei cittadini in merito alla questione e quello che è un Consiglio Comunale, tra poco si trasformerà in un’arena di gladiatori. Ma… vengono rinviate tutte le interpellanze e la mozione, nei fatti perché non c’erano gli interpellanti, ma solo con la presenza di Filippo Lazzaro e per tale motivo si passa direttamente al sesto punto (sic!). In seguito, dopo pochi minuti arriva l’ex sindaco Fabio Scionti e poi di seguito la collega Raffaella Ferraro e il consigliere della Meloni Daniele Prestileo.

Inizia il sindaco con le comunicazioni, partendo dal punto “6” e che dichiara di conferire un ulteriore delega all’assessore Simona Monteleone, quella della “Transizione digitale e smartcity” e la rinuncia dell’attuale presidente del consiglio comunale Ursida alla rinuncia delle deleghe prima dell’elezione dell’alto scranno.

Si passa poi alla prima delle due variazioni di bilancio (punti 7 e 8),

Prende la parola l’ex sindaco Fabio Scionti che dichiara con rammarico il saltare dei punti, denunciando la mancanza del “garbo istituzionale” per non aver atteso prima di rinviare i punti. Parlando della variazione di bilancio in merito, e riguardante la questione delle festività estivo, criticando aspramente l’assessore degli eventi Massimo Grimaldi. In quanto c’è una gestione ballerina dei fondi comunali definendolo come “Modello Biasi”. Dichiarando altresì che da oggi si costituisce in Consiglio il passaggio ufficiale del gruppo di “Azione” e sarà formato dallo stesso Scionti e dal consigliere comunale Raffaella Ferraro, spiegando il perché della nascita di Azione come un “campo di competenza”. Criticando poi i consiglieri comunali di maggioranza che, “tranne per la conoscenza personale, non conosce la voce”, come dei pigiatori di pulsanti. Poi rivolgendosi al sindaco sulla scelta dell’orario di mattina del consiglio comunale, cose che lo stesso Biasi criticava la scorsa volta, e che si tratta di un “Consiglio Comunale svilito” in quanto ci sono pochi civici consessi rispetto ad altri comuni.

Prende la parola il consigliere di maggioranza Raffaele Scarfò, facendo gli auguri a Scionti per la sua convalescenza e allo stesso tempo affermando che le sue parole sono “fuori luogo”, affermando che non hanno nessun bavaglio e che le commissioni sono state fatte sempre “a tempo dovuto”.

Finisce Scarfò e parla l’esponente del Pd Simone Marafioti dichiarando che se non verrà discussa la Mozione e in caso contrario, “non avrebbe senso di rimanere, altrimenti non c’è motivo di continuare”.

Risponde Biasi rivolgendosi a Scionti “chi è causa del male pianga sé stesso”, riferendosi ai tirocinanti in quanto l’impegno non è di loro competenza, accusando l’opposizione come “falsi moralisti” e che la scorsa volta “sono stati presi a schiaffi da un presidente del Consiglio (Fausto Siclari NdR) che non dava la possibilità di parlare”, rivendicando i loro “garbo istituzionale”.

Si apre un forte battibecco tra Biasi e Marafioti (ieri il consigliere dem era uscito con un duro comunicato contro l’amministrazione comunale), accusando a quest’ultimo di essere “falso moralisti” come una sorta di “deformazione mentale” e se qualcuno avesse qualcosa da denunciare andasse alla caserma dei carabinieri. Biasi conclude che la variazione di bilancio riguarda l’intera manifestazione, e che loro avevano detto già in campagna elettorale di fare le feste perché si tratta di un investimento per la città. E che l’opposizione ama il “grigiore e il deserto” in un’affermazione strappalacrime. Respingendo tutte le accuse in merito allo “sgarbo istituzionale”.

E per quanto riguarda la mozione del consigliere Marafioti, ritenendola “strumentale” e quindi che voterà contro (e con un sottofondo di Biasi di un “E che ca…” e con un “Non vi calcolo”).

Prende la parola il consigliere di FdI Daniele Prestileo in ritardo (dalla fascia jonica), che chiede di essere costruttivi d il discutere oggi le interpellanze.

Prende la parola il consigliere di maggioranza Bellantonio (da Ravenna per “senso di responsabilità”), facendo presente il suo viaggio notturno per essere presente in risposta al consigliere Marafioti, e dal viaggio in notturna passa a Enrico Berlinguer sulla “questione morale” e chiudendo che lui voterà contro. Ha finito!

Tocca a Lazzaro dichiarando il voto favorevole per la mozione presentata da Marafioti e facendo gli auguri per il nuovo gruppo “Azione” in Consiglio a Fabio Scionti.

Si procede con la votazione dell’Odg e poi si passa alla votazione sulla discussione della mozione che non passa per il voto contrario della maggioranza (9 contrari e 5 favorevoli).

Si passa così al nono punto con il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Gennario Troia, presidente della Scuola napoletana dei Madonnari (visto che dal 5 all’8 agosto, la manifestazione si svolgerà a Taurianova).

In merito alla cittadinanza onoraria si apre il dibattito con Fabio Scionti in quanto l’idea è stata delle associazioni in merito ai Madonnari, e che occorreva storicizzare le manifestazioni per dare una giusta impronta alla città e che rientrava nella sua azione di governo della città

Affermando che sono queste le manifestazioni cambiano la storia e non alcune feste. E che Taurianova Legge non potrà essere un progetto di autoreferenzialità e “con pochi presenti”, sminuendo quello che era stato il progetto quando è nato e non “svilirlo”.

“La mia amministrazione portava principi seppur criticata da alcuni” tuona Fabio Scionti, e rivolgendosi a Biasi parla che i ricordi storici sono queste manifestazioni che oggi si celebrano, e che lo stesso ha fatto scuola in merito alla questione con la sua amministrazione. Parlando anche di “abusi sulle cittadinanze onorarie, in quanto sono cose serie”, apprezzando però quella conferita a Troia, votando favorevolmente. Si vota e passa con l’approvazione unanime, Gennaro Troia è cittadino onorario di Taurianova.

Seguono aggiornamenti….