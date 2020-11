Dopo la nostra presa di posizione in merito alla mancata consegna dei vaccini antinfluenzali a Taurianova ed ai comuni limitrofi, oggi l’Asp ha consegnato 410 vaccini ai medici di medicina generale del comune di Taurianova. Dalle notizie in nostro possesso un medico di Taurianova il dott. giuseppe Macri, contattando il responsabile dell’ufficio igiene e prevenzione il dott. Russo, gli è stato assicurato che nella settimana prossima saranno consegnati ulteriori 400 vaccini per far fronte al fabbisogno complessivo dei medici di famiglia.

In ogni caso sono stati consegnati 420 “potenziati adiuvati” e 240 “non adiuvati”, per un totale di 660 vaccini che sono stati distribuiti proporzionalmente in base al numero dei pazienti a tutti i medici di famiglia.