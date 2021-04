Riceviamo e pubblichiamo dall’ex consigliere comunale dott. Rocco Sposato

A seguito dell’ultimo Consiglio Comunale, sento doveroso ringraziare il sindaco Biasi per aver ricordato l’impegno da me profuso per l’istituzione delle Commissioni Consiliari che, purtroppo, nonostante le mie insistenze, non sono mai state organizzate nella passata legislatura.

Apprezzo che il Sindaco abbia ricordato quanto detto ricostruendo, fedelmente, quanto avvenuto negli anni di quella consiliatura e il mio ruolo indispensabile nella vicenda.