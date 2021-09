Dopo le due Sezioni della scuola d’infanzia, è notizia di poco fa che un’altra Sezione è stata chiusa per quarantena obbligatoria a causa di un caso accertato di Covid. Si tratta della 4 classe della Sezione E dell’IC S. A. “Contestabile” nel plesso di Amato.

Nel comunicato del Comune si legge,

“Facendo seguito a quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo S.A.Contestabile, l’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza, che sono stati avviati tutti i protocolli previsti ed in capo alle autorità competenti in rIfierimento alle classe in oggetto indicata”.