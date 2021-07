Le celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri sono un appuntamento al quale l’Italia è arrivata preparata con vari eventi e il Comune di Taurianova è promotore di una serie di manifestazioni di elevato spessore artistico e intellettuale per ricordare i versi immortali del Sommo Poeta.

Un programma culturale di rilievo sarà presentato nei prossimi giorni e arricchirà le celebrazioni nazionali per l’anno del Dantedì con due eventi diversi che avranno le opere dell’autore quale filo conduttore. Si aprirà a Villa Fava il 18 luglio alle ore 22,00 con l’evento culturale “Lectura Dantis”, opera teatrale rappresentata dalla Pro Loco “La Coppa Vitrea” di Varapodio e si chiuderà il 4 settembre con lo spettacolo “La Divina Illusione”.

L’amministrazione comunale crede fortemente negli eventi culturali e si prefigge di far vivere un viaggio nell’eterna bellezza dei versi della Divina Commedia, tra magia e mistero, accompagnati da brani musicali, coreografie e danze, anche in chiave completamente innovativa dell’intera opera del Sommo Poeta.

Il presidente della Pro Loco “La Coppa Vitrea”, Maria Ferraro, ha affermato: con questo evento culturale di canto, ballo e recitazione tutto improntato al Canto V dell’Inferno, prima cantica della Divina Commedia, ci prefiggiamo di ravvivare ulteriormente la memoria del poeta nel 700° anniversario dalla morte, il cui ricordo è vitale per la sopravvivenza della nostra mente, quale perno dell’unita d’Italia e della lingua italiana, rafforzando ulteriormente il legame tra il Sommo poeta e la Calabria, che può avere un ruolo cardine nella cultura italiana da trasmettere alle generazioni future.

“L’ Arte, per me di vitale importanza, – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Maria Fedele – sarà presente in diversi momenti a sostegno e corollario di altre manifestazioni, quale ingrediente principale di un esaustivo calendario culturale che a breve sarà reso noto. Nell’anno delle celebrazioni in onore al Sommo Poeta non potevamo non programmare con la Giunta comunale degli eventi specifici per proporre e contribuire all’importanza dei versi danteschi e alla cultura della produzione nobile della letteratura italiana. In chiave sempre culturale saranno diverse le iniziative di carattere letterario, una rassegna che vedrà tra gli ospiti Gregorio Corigliano, Gioacchino Criaco, Vito Teti e altri scrittori emergenti come il giovane gioiese Giuseppe Mancini. Tornerà a farci visita la scrittrice Caterina Sorbara con la sua ultima fatica letteraria, ci confronteremo su temi sociali insieme agli scrittori Luca Aiello e Maria Carmela Furfaro, e approfondiremo un periodo storico che ha fortemente influenzato il corso della nostra storia insieme al professore e scrittore taurianovese Giosofatto Pangallo”.