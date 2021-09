Nel Rione più bello di Taurianova e anche diciamo, più “acculturato”, ci sono pure le scuole, è stata inaugurata una nuova fontana. Ovviamente il Rione è la “Zaccheria” o “Zaccaria”, ancora non si è capito come chiamarlo, dove l’associazione “Amici della Zaccaria o Zaccheria”, promotrice dell’iniziativa e della raccolta fondi ha inaugurato nella giornata di ieri. Un motivo in più per un Rione nel fare la differenza da decenni a questa parte.