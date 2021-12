Nella giornata di oggi sotto la supervisione del vice sindaco di Taurianova, Nino Caridi, l’associazione “randagi della ferrovia”, sono riusciti ad assicurare ad una struttura adeguata i cani randagi che hanno nei giorni scorsi morso diverse persone. Proprio Approdo Calabria ha lanciato l’allarme intervistando la signora Franchetti, la malcapitata è stata azzannata in contrada Cappelle ed ha dovuto recarsi presso l’ospedale di Polistena per farsi curare. Proprio ieri un’altra signora di Taurianova, sempre nella stessa zona, è stata morsa da cani randagi. Nei mesi scorsi, ci sono stati, altri casi di aggressione, regolarmente denunciate alle forze dell’ ordine. Adesso bisogna vigilare per una tranquillità dei cittadini di Taurianova. Nello stesso tempo garantire ai cani randagi un rifugio adeguato e le cure necessarie. Grazie ai cittadini per la collaborazione e alla giunta Biasi con in testa il suo vice sindaco Caridi, per aver dato una accelerata alla gravissima emergenza senza aspettare i tempi biblici della azienda sanitaria di Reggio Calabria.