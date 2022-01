Ieri sera, durante il programma Twitch Crime condotto da Francesca Bugamelli, in onda sulla piattaforma di Amazon, la famiglia di Sissy Trovato Mazza, ha risposta con una lettera aperta firmata da Salvatore, il padre della vittima, alle false dichiarazioni diffuse dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone sul suo profilo Facebook.

La criminologa in un lungo post ha falsamente dichiarato che il padre di Sissy avrebbe espresso nei suoi confronti apprezzamento per il suo comportamento, mentre questa era consulente di parte della famiglia, e che sarebbe stato d’accordo con lei sulla tesi suicidaria della figlia.

Salvatore Trovato Mazza ha attraverso la lettera aperta, dichiarato che le affermazioni della Dott.ssa Bruzzone sono assolutamente false, in quanto la famiglia ha invece pubblicamente condannato il comportamento della loro ex consulente di parte, diffidandola nel nominare nuovamente il nome della loro amata figlia o a diffondere false informazioni sul caso, chiedendo il rispetto del codice deontologico che un consulente deve garantire, oltre al rispetto per la memoria di Sissy.

La fake news diffusa dalla Dott.ssa Bruzzone corrisponde per Salvatore Trovato Mazza ad un tentativo da parte della criminologa di nascondere la verita, ovvero che loro, unitamente a molte altre famiglie, come quelle di Mario Biondo e Francesco Leggieri, hanno denunciato un comportamento del tutto non professionale da parte della famosa consulente, la quale è stata criticata da centinaia di followers impegnati a segnalare con altrettanti commenti la diffusione di una fake news sul suo profilo Facebook ufficiale, tanto da costringerla a bloccare centinaia di utenti e cancellare molti dei commenti.

Di seguito la lettera della famiglia Trovato Mazza:

Dichiarazione a chiarimento Affermazioni Roberta Bruzzone 16 Gennaio 2022