Di seguito la comunicazione istituzionale del Comune di Taurianova:

“In data 07 Agosto, il soggetto aggiudicatario del servizio di animazione dell’evento in oggetto indicato, comunicava per le vie brevi, la positività al Covid-19 di diversi membri del corpo di ballo tanto da costringere ad annullare tutti gli impegni previsti. Preso atto di tale situazione, anche in considerazione del meteo incerto, venendo meno la possibilità di allestire l’evento principale che prevedeva la sfilata di ballerine e ballerini brasiliani siamo costretti ad annullare l’evento in oggetto, relativamente alla parte artistica e danzante nelle date 11 e 12. Rimangono invariate le altre iniziative collaterali tra cui l’istallazione delle luminarie estive e il concerto musicale dei Crazy Toons presso Piazza Italia il giorno 11 alle ore 22.00.

Tanto si comunica al fine di informare la cittadinanza che l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.”