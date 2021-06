Visto e considerato che, imperterrito, avete apprezzato il pezzo della serie “Lordazzi Metropolitani” di Taurianova, pubblicato domenica scorsa e, scoprendo che ci sono delle scuole di pensiero ben definite da parte dei cittadini dove finanche Umberto Eco e i suoi legionari arrossirebbero. Approfitto anche per ringraziare chi mi ha voluto bene in quanto dopo le vostre “belle parole” sul social nei miei riguardi, come per magia, sono caduto dalle scale con qualche contusione e un braccio sfregiato. E quindi, perché non continuare nella tradizione della concezione ontologica del “Lordazzo”?

Avevamo posto in essere quella discarica a cielo aperto davanti l’isola ecologica di Taurianova, documentato dalle foto dove a dire il vero, ci siamo vergognati noi solo al pensiero di chi, (maledetto) Lordazzo per condizione naturale, aveva inquinato un’area con dei rifiuti finanche quelli ingombranti e qualcuno aveva pure ben pensato di lasciare un dispensatore di igienizzante, come per dire sporcate e poi magari disinfettate le mani, e la coscienza?

Stamani per correttezza di quanto abbiamo registrato, vi mostriamo le foto dell’area bonificata da parte degli operai dell’Avr dove per rimuovere il “crimine” dei “criminali” (maledetti) Lordazzi (e che nessuno se la prende nemmeno se lo inseriamo come titolo in quanto vorremmo essere ancora più duri, cinici e violenti come terminologia).

In merito al pezzo di domenica scorsa, abbiamo altresì compreso che, esistono vari tipi di scuole di pensiero. Ad esempio, apprendiamo dalla “legione” social, hanno diritto di parola tutti e noi leggiamo, se non passano a ritirare la spazzatura sotto casa e si prende tale rifiuto e lo si butta per strada è un lordazzo. Al contrario invece se quel rifiuto viene selvaggiamente abbandonato nell’isola ecologica, deturpando e inquinando l’ambiente, non si è lordazzo (sic!). E quindi, chi invece lascia la spazzatura fuori casa, seppur non vengono a ritirarla e non viene abbandonato né per strada né nell’isola ecologica, cos’è? Affetto da storteria o cosa?

Adesso l’isola ecologica è stata pulita, gli operai Avr ringraziano per l’immenso e straordinario lavoro con il quale, grazie a voi “lordazzi”, però intelligenti, avete causato, anzi perpetrato…come un “crimine”.

Adesso il piazzale è pulito…ops…in questo momento, mentre stiamo scrivendo sono pervenute altre due foto dove… osservate voi stessi… e noi chiediamo a tali “lordazzi”, ma intelligenti, è mai possibile?

Nemmeno il tempo di pulire e già sono iniziati gli addobbi… e comunque, è attivo anche il servizio per il ritiro di pannolini e assorbenti a domicilio, una sorta di campagna “no scuse”, per non abbandonarla per strada…

Ma, consentiteci una nostra nota di sconforto… dopo anni di campagna anti-Lordazzi… non se ne esce più… finché la vergogna non prevarrà come sentimento di decoro umano e …urbano e… facciamoci un selfie…

(GiLar)