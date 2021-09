IN QUESTO INIZIO DI UN NUOVO ANNO SCOLASTICO UN SINCERO AUGURIO A TUTTI ….

ai nostri studenti e a noi che lo vivremo da docenti, ….ai nostri dirigenti scolastici e a noi che lo

vivremo da amministratori, …ai nostri direttori dei servizi generali amministrativi e a noi che lo

vivremo da genitori, al nostro personale docente e personale ausiliario, tecnico e amministrativo; a

tutti gli uomini e donne al servizio dello Stato, impegnati per la nostra sicurezza, che vigilano

costantemente sui nostri studenti e sulle nostre scuole, …a tutto il personale impegnato a garantire

la funzionalità e l’efficienza dei servizi comunali collegati alla scuola e a tutti gli altri operatori che

gravitano intorno al mondo della scuola: dal salumiere, al cartolaio, al benzinaio, all’edicolante, al

commerciante in genere, perché la scuola non è solo di chi la frequenta o lavora, ma è dell’intera

comunità. Il mio saluto e augurio va a tutti indistintamente perché la scuola racchiude tutti. Ai

Dirigenti Scolastici, al personale docente e ATA, impegnati a fornire ai nostri figli educazione,

conoscenza, cultura, rispetto del prossimo, senso di responsabilità e chiamati negli ultimi anni a

degli impegni sempre più pesanti, auguro di cuore, anche come docente, un nuovo anno lavorativo

ricco di soddisfazioni e fatto di contatti reali. Ai genitori tutti impegnati in questo importante

cammino dei propri figli. La scuola ha bisogno della collaborazione delle famiglie; dagli stessi

insegnamenti di papa Francesco riconosciamo che insieme si possono fare grandi cose e la

sinergia che nasce tra la scuola e le famiglie porterà al successo. E poi ci no loro: gli ALUNNI.

Sono loro a costituire la linfa vitale della scuola. Bambini e ragazzi che vanno seguiti nel percorso

di crescita dentro la scuola, non solo nell’acquisizione dei saperi, dei contenuti, nel potenziamento

delle proprie abilità, ma anche e soprattutto nella crescita educativa e umana come futuri uomini e donne della società civile. Un pensiero speciale ai nostri alunni speciali, con l’augurio che questo

nuovo anno possano viverlo insieme a tutto il gruppo classe, perché la vera scuola è fatta di gesti,

parole, contatto umano, importantissimo per loro. A voi studenti tutti rivolgo l’augurio più forte che

questo nuovo anno sia un anno più sereno e tranquillo degli ultimi due trascorsi in presenza del

covid-19. “Rientrare a scuola più sereni vuol dire lavorare tutti meglio e lavorare di più. Questi anni

vostri sono e devono essere gli anni più belli della fanciullezza. Nella scuola si cresce e si cresce

insieme: si entra bambini e si esce adulti.” Ai più grandi dico: “Siate voi stessi autori del vostro

futuro; studiate per non dipendere da nessuno. La conoscenza è libertà e questo vi renderà liberi

in quanto teste pensanti.” Infine rivolgo un augurio a noi come amministratori: quello di riuscire a

rendere sempre più efficienti i servizi nelle nostre scuole: dal servizio mensa che ci auguriamo

possa espletarsi a partire dal mese di novembre, all’assistenza specialistica che partirà da subito

secondo le esigenze degli istituti, per dare a tutti i nostri alunni la figura di cui necessitano. Gli

sforzi sono e saranno comuni perché la scuola non è solo di chi la abita, di chi la vive, di chi la

frequenta ma è di TUTTI; è un luogo al quale tutte le generazioni del passato, del presente e del

futuro sono e saranno legate e tutti insieme lavoreremo per il buon andamento di questo nuovo

anno scolastico.