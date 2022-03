Dopo le polemiche di questi giorni sulla mancanza di gasolio e quindi il conseguente non funzionamento dei riscaldamenti presso il Plesso scolastico nella frazione di San Martino. È stata redatta una determina dirigenziale con un impegno di spesa la n. 242 del 17 marzo 2022 in cui si affida la fornitura del gasolio alla ditta Calor Casa con sede a Cittanova per un importo pari a 1.244,40 euro, come si legge nella determina.

Sono stati giorni difficili i quali hanno trasformato un vero e proprio caso politico, vedi l’attacco di Forza Italia in un botta e risposta con l’assessore Angela Crea. Nei fatti, sembra che con tale atto amministrativo la soluzione sembra essere a buon punto. L’atto di indirizzo è stato fatto dal vicesindaco Antonino Caridi.

(GL)