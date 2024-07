«Si rivela nuovamente straordinaria la capacità dei carabinieri di assicurare alla giustizia, prontamente, chi si macchia di crimini che minano la tranquillità nel centro urbano, e l’ultima operazione dopo la violenza nelle ore serali subita da un nostro concittadino è la riprova dell’assoluta efficacia di un assetto che la Compagnia dell’Arma che ha sede in città è capace costantemente di garantire anche in questi mesi estivi che determinano un sovraffollamento sulle strade». E’ quanto dichiara il sindaco Roy Biasi dopo aver appreso dei due arresti, in flagranza e con l’accusa di tentato omicidio, conseguenti ad un ferimento – per futili motivi – avvenuto nei pressi di un bar.

«Appare significativo – aggiunge il primo cittadino – che, anche in questo caso, fondamentale per fare piena luce sul caso si sia rivelato il sistema di video sorveglianza le cui immagini gli investigatori hanno prontamente potuto acquisire, consentendo di raccogliere prove determinanti che hanno indotto la Procura di Palmi ad accogliere le risultanze dell’indagine dei carabinieri. Desidero quindi rinnovare il mio plauso all’indirizzo dei militari del presidio cittadino, che, attraverso l’impulso del Nucleo Operativo guidato dal Cap. Federico Di Giovanleonardo e con il coordinamento della Compagnia diretta dal Cap. Gaetano Borgese, hanno prontamente ristabilito quel senso di sicurezza che fatti del genere possono turbare, confermando l’assoluta capacità dei carabinieri di essere presidio di prossimità e di immediatezza che i cittadini apprezzano, auspicando, grazie al tempismo delle forze dell’ordine, che Taurianova rimanga una città sicura e una meta da scegliere per il meritato relax serale estivo».