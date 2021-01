Taurianova, aperto il bando per la ‘Fornitura libri di testo’ Anno Scolastico 2020/2021

Pubblicato nei giorni scorsi il bando per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico in corso riguardante i nostri alunni che adempiono all’obbligo scolastico della scuola secondaria di I grado, della scuola secondaria di secondo grado (frequentatnti la classe I e II superiore) ed è stato esteso agli alunni delle classi III, IV e V sempre della scuola superiore, anche se con requisiti differenti.

I requisiti per l’ammissione, definiti nel bando pubblicato sul sito del Comune di Taurianova, individua nel valore I.S.E.E. di € 10632,94 l’indicatore dal cui valore dipende l’accesso al beneficio. La documentazione prodotta, con la domanda scaricabile dal sito del Comune o ritirata a scuola, va presentata direttamente all’Istituzione di appartenenza entro il 31 gennaio p.v.,; le stesse Istituzioni provvederanno poi a trasmettere gli elenchi dei richiedenti al Comune.

In un momento come questo di grande difficoltà economica per tante famiglie cittadine, tutte le misure a loro sostegno e da noi intercettate, sono da noi sostenute, accolte e trasferite puntualmente ai beneficiari.

Assessore alla P.I.

d.ssa Angela Crea