Anonymous Bikers ringraziano tutti gli sponsor e partner, l’Imperial Bar, l’Associazione San Pio X per il supporto al Motoincontro Reunion 3.0.

Gli Anonymous Bikers esprimono la loro profonda gratitudine all’Imperial Bar di Amato di Taurianova e all’Associazione Culturale e Religiosa San Pio X per il loro generoso supporto in occasione del Motoincontro Reunion 3.0, che si terrà il prossimo 15 settembre a Taurianova dalle 16:00 alle 22:30.

L’Imperial Bar si è offerto di fornire una torta per l’evento, un gesto che aggiunge un tocco speciale a questa giornata di festa e fratellanza tra appassionati delle due ruote. Parallelamente, l’Associazione Culturale e Religiosa San Pio X darà il suo prezioso contributo offrendo assistenza per l’aperitivo, un momento di convivialità che aprirà la strada a una serata di divertimento e condivisione.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti gli sponsor e partner che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento, in particolare a Ma Fra per la collaborazione e a Gradisca per la gestione del food & drink, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Il Motoincontro Reunion 3.0 è un appuntamento molto atteso da motociclisti e appassionati del settore, un’occasione per condividere la passione per le moto e per stare insieme in un ambiente amichevole e inclusivo. L’evento, che si svolgerà presso il centro di Taurianova, sarà caratterizzato da una serie di attività, tra cui musica dal vivo, esibizioni di moto e momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della passione per le moto e della buona compagnia.

Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile contattare gli Anonymous Bikers attraverso i loro canali ufficiali. Vi aspettiamo il 15 settembre a Taurianova!