Si informano gli organi di stampa che la cerimonia per il 4 Novembre, Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, è stata annullata per avverse condizioni meteo. Rimane invece confermata l’intenzione dell’amministrazione comunale di commemorare i Caduti, collocando ugualmente ai piedi dei monumenti delle Corone, nonché la programmazione – per domenica 5 novembre – dell’incontro per la presentazione, alle 18.00 nella sala consiliare, del libro “Custodire la Memoria” nell’ambito della Rassegna letteraria autunnale.