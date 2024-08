Sono già trascorsi più due anni e Taurianova continua ad essere un Paese senza acqua potabile. Era il 26 luglio 2022 e a comunicarlo era l’ARPACAL. Nonostante la gravità del problema, il vicesindaco anziché cercare una soluzione si preoccupava di fare selfie. Tanta è stata la mania di apparire che l’emissione dell’ordinanza di non potabilità è avvenuta in data 19 agosto del 2022,con un ritardo di quasi un mese e con gravissime responsabilità sulla salute dei cittadini, i quali ignari della NON POTABILITA’ dell’acqua continuavano a consumarla tranquillamente.

Vogliamo ricordare invece la sua grandissima opera successiva all’ordinanza e cioè ,a ragione della sua inadeguatezza al ruolo dai noi sempre decantata, quella di firmare una “scrittura privata” per la fornitura di acqua da pozzi privati da immettere direttamente nella rete idrica comunale. Scrittura successivamente protocollata in data 5 novembre 2022 ma che aveva valore retroattivo, guarda caso dal 19 agosto 2022. Sic!

Ebbene ,dopo i vari proclami sulla soluzione per la mancanza dell’acqua ed i vari selfie nei nuovi pozzi oltre agli avvisi precauzionali per possibili rischi di annegamento durante le docce , in realtà solo ed esclusivamente per apparire, siamo ancora ad attendere il “miracolo dell’acqua potabile” e spesso anche di quella non potabile. E mentre noi cittadini attendiamo la nuova ordinanza di potabilità dell’acqua al contrario le bollette, mandate per il pagamento del canone idrico, sono sempre puntuali. In realtà avevamo una speranza, poi svanita subito dopo la pubblicazione del programma degli eventi estivi. Pensavamo ad una serata di festa con tanto di taglio del nastro, dedicata al ritorno dell’acqua potabile, magari il 19 agosto, a due anni esatti dall’ordinanza di non potabilità ,che avrebbe potuto essere sfruttata anche per fare due selfie (di sicuro non mancherebbe la vergogna dopo due anni di disagi fatti passare ai Cittadini!) ma purtroppo ci siamo rimasti male.

Rimaniamo allora in attesa e, sperando che la stessa non si protragga per molto , speranzosi in un sussulto del Sindaco e della stessa Maggioranza per porre fine alla serie di danni cagionati dal Vicesindaco dei selfie.

Nel frattempo la maggioranza dei cittadini si trova costretta a comprare l’acqua e contemporaneamente a pagare la tassa comunale.

Ps. Ricordiamo che per una maggiore tutela della salute dei Cittadini, le fontane devono essere tabellate per avvisare chi si avvicina per bere che l’acqua non è potabile. Eppure non è una cosa di difficile comprensione! Non solo selfie…